DSÖ, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan insani koridor talep etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DSÖ, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan insani koridor talep etti

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
DSÖ, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan insani koridor talep etti

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğünü açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğünü açıkladı. Tedros, Lavrov'dan "Sağlık yardımı için Mariupol, Herson, Güney Zaporijya ve diğer kuşatılmış bölgelere güvenli erişim talep ettim" dedi.

DSÖ Genel Direktörü, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmesine dair "Dışişleri Bakanı Lavrov ile Rusya'nın küresel sağlık meselelerine katılımı, DSÖ ile çalışılması ve Ukrayna'daki sağlık durumu hakkında konuştum. Sağlık yardımı için Mariupol, Herson, Güney Zaporijya ve diğer kuşatılmış bölgelere güvenli erişim talep ettim. Siviller korunmalıdır" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title