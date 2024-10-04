DSÖ, Lübnan'a Tıbbi Yardım Uçağı Gönderdi

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), Lübnan'a tıbbı malzeme taşıyan ilk yardım uçağının başkent Beyrut'a ulaştığını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarında yaralanan binlerce Lübnanlı sivil için tıbbi malzeme taşıyan ilk uçağın Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştığını açıkladı. Açıklamada, "Bu öğleden sonra daha fazla travma malzemesi, ayrıca ruh sağlığı ve kolera malzemeleri taşıyan iki uçuşun daha gelmesi planlanıyor. Yarın da Beyrut'a bir uçuş daha inmesi planlanıyor. Bu olayın gerçekleşmesi için verdikleri hızlı ve önemli destek için Birleşik Arap Emirlikleri hükümetine teşekkür ediyoruz" dedi.