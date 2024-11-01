Üye Girişi
Haberler

DSÖ, İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Saldırısını Kynadı

DSÖ, İsrail'in Gazze'deki Hastaneye Saldırısını Kynadı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze'deki Kamal Adwan Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı kınayarak, sağlık çalışanlarının yaralandığını ve önemli tıbbi malzemelerin yok olduğunu açıkladı.

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze'deki Kamal Adwan Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Kamal Adwan Hastane'sine saldırı düzenleyerek sağlık çalışanlarını yaraladığını ve hastane içerisinde tıbbi malzemelerin bulunduğu bir depoyu da vurduğunu açıkladı. Ghebreyesus açıklamasında, "Kamal Adwan Hastanesi'ne bu sabah düzenlenen ve bazı hastane çalışanlarının yaralanmasına neden olan saldırıyı kınarken, hayat kurtarıcı DSÖ malzemelerinin bulunduğu bir deponun yanı sıra hastanenin üstündeki tuzdan arındırma istasyonu ve su tankları da vuruldu. Hastane son saldırıdan bu yana neredeyse hiç çalışmıyor. Son saldırı hastaların hayatını ciddi şekilde riske atıyor" dedi.

"İSRAİL, BM TARAFINDAN TESLİM EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİ BOMBALADI"

Birleşmiş Milletler sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kamal Adwan Hastanesi'ne BM tarafından teslim edilen tıbbi malzemeleri bombaladığını bildirdi. Dujarric, saldırıda hastanenin 3'üncü katının vurulduğunu ve 5 gün önce BM tarafından hastaneye teslim edilen tıbbi malzemelerin yok edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanları için sessizliğini bozdu

 Bakan Yerlikaya'dan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında açıklama

Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu

 Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, hilekar firmaların listesini güncelledi
Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma

Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
STEAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Steam'e neden girilmiyor? Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı? HAFTA SONU HAVA DURUMU 2-3 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Ali Kemal Sarı kimdir? Ali Kemal Sarı kaç yaşında, nereli? GRAM ALTIN FİYATI 1 KASIM | Çeyrek altın ne kadar, bugün altın fiyatı yükseldi mi? Hatice kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice biyografisi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede? Sine-i Millet nedir? Sine-i Millet dönmek ne anlama geliyor? Ayşe Buğra kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra biyografisi! 1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burç özellikleri ve yükseleni nedir? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.