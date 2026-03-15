DSÖ: Hastane veya okul bombalamak 'savaş suçu'dur

DSÖ: Hastane veya okul bombalamak 'savaş suçu'dur
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastane ve okul bombalamalarının savaş suçu olduğunu belirtti. Bu eylemleri 'yanlış hesaplama' veya 'istenmeyen hasar' olarak değerlendirmedi.

DÜNYA Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastane veya okul bombalamanın 'savaş suçu' olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir hastaneyi veya okulu bombalamanın 'yanlış hesaplama' olmadığını belirtti. Bir sağlık görevlisini öldürmenin 'istenmeyen hasar' ve sivilleri aç bırakmanın 'pazarlık taktiği' olmadığını kaydeden Ghebreyesus, "Bunlar savaş suçlarıdır. Nokta. İsmini doğru koyalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
