DSÖ Genel Direktörü: Gazze'de Barışa Çok Yakınız

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de barışa ulaşma fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti ve bu süreçte DSÖ'nün sağladığı sağlık hizmetlerini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gazze'de 2 yılda barışı güvence altına almaya hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu fırsatı kaçıramayız" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından, Trump'ın Gazze planına ilişkin paylaşımda bulundu. Hamas'ın esirleri serbest bırakma taahhüdünü ve İsrail'in, Gazze'deki bombalamanın durdurulmasını da içeren planı desteklemesini memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Ghebreyesus, "2 yılda barışı güvence altına almaya hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu fırsatı kaçıramayız. Çok fazla can kaybı ve yıkım yaşandı" ifadelerini kullandı.

Tüm Filistinliler ve İsrailliler için sağlıklı ve güvenli bir gelecek inşa etmeye başlamaları gerektiğini belirten Ghebreyesus, DSÖ'nün, İsrail saldırıları öncesi ve bu süreçte Gazze'de ilaç ile tıbbi malzemelerin ana sağlayıcısı olduğunu kaydetti. Ghebreyesus, "7 Ekim 2023'ten bu yana 22 milyondan fazla tedavi ve ameliyatı destekleyen malzeme sağladık. Bundan sonra da Gazze'nin yıpranmış sağlık sistemini yeniden inşa etme gibi tarihi önemi olan bir görevde tüm ortaklarımızla yakın çalışmaya devam etmeyi taahhüt ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
