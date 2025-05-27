DSÖ'de Filistin Bayrağı'nın Çekilmesi Kabul Edildi

DSÖ'de Filistin Bayrağı'nın Çekilmesi Kabul Edildi
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 78'inci Dünya Sağlık Asamblesi toplantısında, üyelerin oylarıyla DSÖ'nün Cenevre'deki genel merkezine Filistin bayrağı çekilmesi kararlaştırıldı.

DSÖ'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin 78'inci toplantısında, DSÖ'nün Cenevre'deki genel merkezinde üye ülkelerin bayraklarının bulunduğu alana Filistin bayrağının çekilmesi kabul edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 78'inci toplantısı Cenevre'de devam ediyor. Toplantı kapsamında yapılan oylamada DSÖ'nün genel merkezi önüne Filistin bayrağının çekilmesi de oy çokluğuyla kabul edildi. Karara 95 ülke lehte oy kullanırken, aralarında İsrail, Macaristan, Çekya ve Almanya'nın bulunduğu ülkeler aleyhte oy kullandı. Oylamada 27 ülke ise çekimser kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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