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Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan 'JAMES II' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan 'JAMES II' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti Haber Videosunu İzle
Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan 'JAMES II' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Karadeniz'de 27 Mayıs'ta dron saldırısına uğrayan 272 metre boyundaki Palau bayraklı ham petrol gemisi 'JAMES II', İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geçiş sırasında boğaz trafiğe kapatıldı ve gemiye römorkörler eşlik etti.

KARADENİZ'de 27 Mayıs'ta dron saldırısına uğrayan 272 metre boyundaki 'JAMES II' isimli ham petrol gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişi havadan görüntülendi.

Karadeniz'de 27 Mayıs'ta dron saldırısına uğrayan Palau bayraklı ham petrol gemisi 'JAMES II' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sierra Leone bayrağı altında seyir yapan 272 metre uzunluğunda ve 45,6 metre genişliğindeki gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 3, Kurtarma 4, Kurtarma 5, Kurtarma 6, Kurtarma 9, Kurtarma 11 römorkörleri eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı. Geminin geçişi dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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