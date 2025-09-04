Dr. Furkan Dölek'in Gözaltı Süreci ve Protesto Yürüyüşü

ABD'nin Chicago kentinde, Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab'da araştırma görevi yaparken karşılaştığı usulsüzlükleri bildirdiği için mobbinge maruz kalıp görevden uzaklaştırıldığı, ardından da vizesinin iptal edildiği iddiasıyla Kanada'ya başlattığı protesto yürüyüşü sırasında 8 gün önce gözaltına alınan Dr. Furkan Dölek'ten (36) iyi haber geldi. Ağabeyiyle iletişim kuran Esra Dölek, "Sağlık durumu iyi, güçlü ve kendine güveni tam. Ona, 'Tüm Türkiye, hatta dünya senden haberdar. Herkes Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek'i konuşuyor. Herkes seninle gurur duyuyor" dediğimde çok sevindi, kahkaha attı" dedi.

Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisansından sonra özel bursla gittiği İsviçre'de doktorasını tamamlayan Dr. Furkan Dölek, 2023 yılında akademik çalışmaları için davet edildiği ABD'nin Virginia Tech Üniversitesi'ne gitti. Ayrıca Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde de (CERN) araştırma görevi yapan Dr. Dölek, son olarak çalıştığı ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab'ta iddiaya göre bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit etti. Tespitlerini bakanlığa bildiren Dr. Dölek'in, baskı ve mobbinge maruz kaldığı öne sürüldü.

TESPİTLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Öte yandan yaşadıklarını sosyal medya hesabından da aktaran Dr. Dölek, paylaşımında, "Kurumlara elimde bilimden başka bir şey olmadan girdim. Ne gördüm? Sömürülen araştırmacılar, güvenli olmayan koşullar altında çalışmaya zorlandı. Suistimal örtbas edilirken en savunmasız olanlar, korumasız kaldı. Bunu her resmi ihbar kanalından bildirdim. Koruma yerine cezalandırıldım; asılsız suçlamalar, işten çıkarılma ve tam bir kurumsal sessizlik. Sırf doğruyu söylediğim için sürekli taşınmak zorunda kalıyorum, kalacak kalıcı bir yerim yok" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşadıklarıyla ilgili paylaşımlarının ardından 1 yıl önce görevinden uzaklaştırıldığı belirtilen Dr. Dölek'in, iddiaya göre, bir süre önce de vizesi iptal edildi. Sesini duyurmak için Kanada'ya tek kişilik protesto yürüyüşü başlatan Dr. Dölek'in, 8 gün önce ABD'nin Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı öğrenildi. Dr. Furkan Dölek'in ayrıca yürüyüşü sırasında fazla eşyalarından kurtulmak için çantasını attığı anların videosunu paylaştığı görüldü.

İYİ HABER 8 GÜN SONRA GELDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ailesinden kız kardeşi Esra Dölek, aradan geçen 8 gün sonra ağabeyi Dr. Furkan Dölek'le konuştu. Oğullarının sağlıklı ve iyi olduğunu öğrenen anne Zuhal ve baba Hasan Dölek, mutlu olduklarını ifade etti. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alındığı belirtilen Dr. Dölek'in, sağlık durumunun iyi olduğu ailesine bildirildi. Öte yandan Türk Amerika Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkanı Avukat Seyit Şahin, Avukat Erol Gülistan ve Avukat Gökhan Kıran'ın, Dr. Dölek'in davasını üstlendiği kaydedildi.

'HERKES SENİNLE GURUR DUYUYOR'

Ağabeyiyle konuştuğunu ve iyi olduğunu gördüğünü belirten Dölek, "Şu anda New York Buffalo Federal Tutukevi'nde olduğu bilgisi netleşti. Washington Büyükelçiliği, New York Başkonsolosluğu ve tabi ki Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sayesinde Furkan'la iletişim sağladık. Sağlık durumu iyi, güçlü ve kendine güveni tam. Ailesine onu merak etmemesini özellikle belirtti. Bana, 'Benden haberleri var mı?' diye sordu. Ben de 'Tüm Türkiye, hatta dünya senden haberdar. Herkes Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek'i konuşuyor. Herkes seninle gurur duyuyor" dediğimde çok sevindi, kahkaha attı" dedi.

SESİNİ DUYURAMAYINCA PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ BAŞLATTI

Dr. Dölek'in başından geçenleri anlatan Esra Dölek, "ABD Enerji Bakanlığı, 'İhbarcı Koruma Kanunu' gereği, kardeşimin ismini gizli tutması gerekirken; onu ifşaladı ve mobbinge maruz kalmasına neden oldu. Çok hızlı gelişen süreç içerisinde kardeşim görevinden alındı ve J1 vizesi iptal edildi. Daha sonra hukuki bir mücadele başlattı. Sesini yetkililere duyuramayınca bir protesto yürüyüşü yapmayı kendine yol edindi. Kanada sınırına yakın bir bölgede gözaltına alındı" diye konuştu.

'GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÜLKESİNE GELEBİLMESİ SAĞLANACAK'

Görev yaptığı laboratuvardaki güvenlik açığının daha önce de dile getirildiğini anlatan Dölek, "Ağabeyim aslında bu konuda yalnız değil. Daha önce de benzer konulara basında yer verilmiş. Olayın ardından Türk Amerika Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkanı Avukat Seyit Şahin bizi aradı ve bu davayı ekibiyle birlikte, gönüllü olarak takip edeceklerini söyledi. Büyükelçilikteki hukuk müşavirliği de bizi destekliyor. Bundan sonra Dr. Furkan Dölek'in güvenli bir şekilde ülkesine gelebilmesini sağlayacaklarını bize söylediler" ifadelerini kullandı.