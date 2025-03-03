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Donald Trump: Zelenskiy daha minnet olmalıydı

Donald Trump: Zelenskiy daha minnet olmalıydı
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile kavgasının ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Trump, Zelenskiy için "Daha minnettar olması gerektiğini düşünüyorum çünkü bu ülke iyi günde kötü günde onların yanında oldu" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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