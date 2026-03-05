Haberler

Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı

Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Donald Trump, Kongre ile yaptığı tartışmalı oturumların ardından İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı. Trump, Noem'in yerine Oklahoma Cumhuriyetçi Senatörü Markwayne Mullin'in atandığını açıkladı. Noem özellikle ICE'in yürüttüğü tartışmalı göçmen operasyonları nedeniyle eleştiriliyordu.

  • Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in 31 Mart 2026'da görevinden ayrılacağını açıkladı.
  • Kristi Noem'in yerine Oklahoma Cumhuriyetçi Senatörü Markwayne Mullin atanacak.
  • Kristi Noem, 'Amerika Kalkanı' programı kapsamında Batı Yarımküre'de özel elçi olarak görev yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk büyük kabine değişikliğini yaptı. Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in ay sonunda görevinden ayrılacağını ve görevi Oklahoma Cumhuriyetçi Senatörü Markwayne Mullin'in devralacağını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Trump, 5 Mart Perşembe günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Oklahoma eyaletinden son derece saygın ABD Senatörü Markwayne Mullin'in 31 Mart 2026 tarihinden itibaren ABD İç Güvenlik Bakanı olacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı

NOEM YENİ BİR GÖREV ÜSTLENECEK

Trump, Noem'in yönetim içinde farklı bir göreve getirileceğini açıkladı. Noem'in, Batı Yarımküre'de duyurulacak yeni güvenlik programı "Amerika Kalkanı" kapsamında özel elçi olarak görev yapacağı belirtildi.

Trump paylaşımında, "Bize uzun yıllar hizmet etmiş ve özellikle sınır güvenliği konusunda sayısız ve muhteşem sonuçlar elde etmiş olan mevcut sekreterimiz Kristi Noem, Florida'nın Doral kentinde duyuracağımız yeni güvenlik girişimimizin özel elçisi olacak" dedi.

Trump, Noem'e teşekkür ederek, "Kristi'ye 'Vatan'daki' hizmetleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bu değişiklik, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde kabinede yaptığı ilk büyük görev değişimi olurken Noem özellikle ICE'in yürüttüğü tartışmalı göçmen operasyonları nedeniyle eleştiriliyordu.

Noem, Salı ve Çarşamba günleri Senato ve Temsilciler Meclisi Adalet Komiteleri önünde, İç Güvenlik Bakanlığı'ndaki liderliğinin yanısıra Minnesota'da Renée Good ve Alex Pretti'nin ICE polisleri tarafından öldürülmesi de dahil olmak tartışmalı operasyonlar nedeniyle iki denetim oturumunda hesap vermişti.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi NBC'ye konuştu: Kara işgaline hazırız

İranlı bakan meydan okumaya devam etti: Yüzleşmeye hazırız
Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı! Stattan apar topar çıkartıldı

Futbolcuların isteğiyle o taraftara bakın ne yaptılar
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
İran Dışişleri Bakanı Arakçi NBC'ye konuştu: Kara işgaline hazırız

İranlı bakan meydan okumaya devam etti: Yüzleşmeye hazırız
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi

Trump'ın hedefinde iki Avrupa ülkesi var