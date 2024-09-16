Üye Girişi
Haberler

Doğu Avrupa'da Sel Felaketi: Can Kaybı ve Tahliyeler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Avrupa ülkelerinde meydana gelen sağanak yağışlar sele yol açtı. Romanya, Avusturya, Polonya ve Çekya'da çok sayıda can kaybı yaşandı. Yetkililer halkı, acil servis ekiplerinin talimatlarına uymaları konusunda uyardı.

DOĞU Avrupa'da sağanak yağış sele dönüştü. Romanya, Avusturya, Polonya ve Çekya'da sel nedeniyle can kaybı olduğu duyuruldu. Ülke yetkilileri, belediye başkanları ve acil servis ekiplerinin direktiflerine uygun hareket edilmesi konusunda halka çağrıda bulundu.

Avrupa'nın doğusunda bulunan Romanya, Polonya, Avusturya ve Çekya'da sel meydana geldi. Çekya polisi, selde bir kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Romanya'da 6 kişi yaşamını yitirirken, bir kişi Avusturya'da, bir kişi de Polonya'da sel nedeniyle hayatını kaybetti.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, ordunun selden etkilenenlere destek vermek için hazır olduğunu belirterek, "Avusturya Silahlı Kuvvetleri fırtına bölgelerinde yardıma ihtiyaç duyulan her yerde konuşlandırılmıştır. 2 bin 400 asker kum torbalarını doldurmak, insanları tahliye etmek ve temizlik operasyonlarını yürütmek için hazır bekliyor" dedi.

'YETKİLİLER VE ACİL SERVİS EKİPLERİNİN DİREKTİFLERİNE UYUN'

Çekya Başbakanı Petr Fiala, sel nedeniyle kurulan kriz masasının toplantısının tamamlandığını belirtti. Fiala, halktan belediye başkanları ve acil servis ekiplerinin direktiflerine uymalarını istedi. Açıklamada, "Herkesten belediye başkanlarının, itfaiyecilerin ve diğer birimlerin talimatlarına uymalarını bir kez daha rica ediyorum. Lütfen can ve mal kurtarmak için çalışanların işlerini zorlaştırmayalım" dedi.

Fiala, acil servis ekiplerinin toplamda 7 bin 884 olaya müdahale ettiğini, Opava, Krnov, Ostrava, Jeseník ve Frydlant'dan 12 binden fazla sivilin tahliye edildiğini, Frydlant'ta tehlike durumu ilan edildiğini açıkladı.

Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky Kristóf, ordunun selden etkilenenlere yardım için göreve başladığını duyurdu. Kristof, açıklamasında, "Hiçbir şey Macar halkının güvenliğinden daha önemli olamaz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Hava Durumu Acil Servis Avusturya Güvenlik Politika Polonya Romanya Sağlık Dünya

Soylu'nun 'Canım benim' dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha

 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"
Özgür Özel'den Bilal Erdoğan iddiası! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? TEV 2024- 2025: Türk Eğitim Vakfı (TEV) ortaöğrenim, yükseköğrenim, yüksek lisans ve doktora bursu ne kadar? ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın… Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta? Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor? Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne?
title