"Türk F-16 savaş uçakları yoğun uçuşa geçti" iddiası! Resmi açıklama geldi

Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Bahse konu uçuşların, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından yürütülen HÜRJET projesi kapsamında planlanan test faaliyetleri olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarındaki, " Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasına ilişkin açıklama geldi.

YALANLANDI

DMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddianın gerçeği yansıtmadığı ve bahse konu uçuşların, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından yürütülen HÜRJET projesi kapsamında planlanan test faaliyetleri olduğu ifade edildi.

"İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ OLAĞAN DIŞI BİR ASKERİ HAREKETLİLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Antalya Hava Meydan Komutanlığından kalkışlı olarak deniz sahası üzerinde icra edilen bu test uçuşları sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşması nedeniyle patlama benzeri yüksek sesler duyulabilmektedir. İddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketlilik söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın toplumda panik ve korku yayma amaçlı paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Umut Halavart
