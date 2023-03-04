Djokovic'in ABD'ye girişte aşıdan muaf tutulması için Biden'a mektup yazıldı
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ABD'nin Florida eyaleti Senatörü Rick Scott, ABD Başkanı Biden'a Sırplı tenis yıldızı Novak Djokovic'in ABD'ye girişte Kovid-19 aşısı zorunluluğundan muaf tutulmasını talep ettiğini belirterek Djokovic'e bu muafiyetin verilmesini isteyen açık bir mektup yazdı.
ABD'nin Florida eyaleti Senatörü Rick Scott, ABD Başkanı Biden'a Sırplı tenis yıldızı Novak Djokovic'in ABD'ye girişte Kovid-19 aşısı zorunluluğundan muaf tutulmasını talep ettiğini belirterek Djokovic'e bu muafiyetin verilmesini isteyen açık bir mektup yazdı. Djokovic'in geçen yıl Kovid-19 aşısı yaptırmayı reddettiği için Avustralya'da korta çıkmasına izin verilmemişti.
Cumhuriyetçi Parti'nin Florida Senatörü Rick Scott ve Marco Rubio, Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden'ın dikkatine dün açık bir mektup yazarak "Novak Djokovic'in ABD'ye giriş yapan uluslararası yolcular için mevcut aşı zorunluluğundan muaf tutulması talebinin yönetiminize ulaştığını öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Djokovic'in 19 Mart 2023'ten itibaren memleketimiz Florida'da düzenlenen Miami Açık profesyonel tenis turnuvasında yarışabilmesi için gerekli olan söz konusu muafiyet talebini kabul etmeniz konusunda yazıyoruz" ifadelerini kullandı.Senatör Scott, Başkan Biden'a geçen yıl Eylül ayındaki "Salgın bitmiştir" sözlerini hatırlatarak Djokovic'in Miami Açık Tenis Turnuvasında yarışmasının yerel ekonomiye katkısını vurguladı. Scott'un mektubunda "Sayın Djokovic'in Miami Açık'ta yarışabilmesi için uluslararası ziyaretçilere uygulanan aşı zorunluluğundan muaf tutulmasını ivedilikle sağlamanızı talep ediyoruz" açıklaması yer aldı.Senatör Scott, mektubu takiben resmi sosyal medya hesabından Djokovic'in talebinin ABD ulusal güvenlik gücü Homeland Security tarafından reddedildiğini duyurdu. NE OLMUŞTU?Novak Djokovic, geçen yıl Kovid salgını kısıtlamalarının geçerli olduğu Ocak ayında aşı olmadığı ve bu sebeple örnek teşkil ederek 'aşı karşıtlığı' yaratabilir gerekçesiyle Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda yarışmasını izin verilmemişti. Dünyanın en üst sıradaki tenisçisi, ülkeye giriş yaparken Kovid-19 kurallarını sağlamadığı için hali hazırda bir göçmen gözaltı merkezi olarak belirtilen otelde gözetim altında tutulmuş, olay birkaç kez mahkemeye yansımış ve Djokovic en sonunda korta çıkamadan ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.