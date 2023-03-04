Djokovic'in ABD'ye girişte aşıdan muaf tutulması için Biden'a mektup yazıldı

ABD'nin Florida eyaleti Senatörü Rick Scott, ABD Başkanı Biden'a Sırplı tenis yıldızı Novak Djokovic'in ABD'ye girişte Kovid-19 aşısı zorunluluğundan muaf tutulmasını talep ettiğini belirterek Djokovic'e bu muafiyetin verilmesini isteyen açık bir mektup yazdı.

ABD'nin Florida eyaleti Senatörü Rick Scott, ABD Başkanı Biden'a Sırplı tenis yıldızı Novak Djokovic'in ABD'ye girişte Kovid-19 aşısı zorunluluğundan muaf tutulmasını talep ettiğini belirterek Djokovic'e bu muafiyetin verilmesini isteyen açık bir mektup yazdı. Djokovic'in geçen yıl Kovid-19 aşısı yaptırmayı reddettiği için Avustralya'da korta çıkmasına izin verilmemişti.

Cumhuriyetçi Parti'nin Florida Senatörü Rick Scott ve Marco Rubio, Demokrat Partili ABD Başkanı Joe Biden'ın dikkatine dün açık bir mektup yazarak "Novak Djokovic'in ABD'ye giriş yapan uluslararası yolcular için mevcut aşı zorunluluğundan muaf tutulması talebinin yönetiminize ulaştığını öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Djokovic'in 19 Mart 2023'ten itibaren memleketimiz Florida'da düzenlenen Miami Açık profesyonel tenis turnuvasında yarışabilmesi için gerekli olan söz konusu muafiyet talebini kabul etmeniz konusunda yazıyoruz" ifadelerini kullandı.