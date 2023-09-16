Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğüne yeni personel atandı

Çermik ilçe müftülüğüne iki vaiz ve bir din hizmetleri uzmanı atandı. Atanan personeller görevlerine başladı ve İlçe Müftüsü tarafından ziyaret edildi.

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğüne iki vaiz ve din hizmetleri uzmanı atandı.

Çermik ilçe müftülüğünde münhal bulunan vaizlik kadrosuna atanan vaizler Abdulhamit Oğraş, Abdurrahman Kılıç ve din hizmetleri uzmanlığı kadrosuna atanan Aziz Çelik ilçeye gelerek görevlerine başladı.

Vaizler ve din hizmetleri uzmanı İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan'ı makamında ziyaret etti. Hayırlı olsun temennisinde bulunan müftü Kızılarslan, müftülük tarafından yürütülen başta din ve eğitim hizmetleri olmak üzere, sosyal ve kültürel faaliyetlerin kadrolarına yeni katılan personeller ile daha da arttırarak devam edeceklerini söyledi. - DİYARBAKIR