Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 'En Güzel Örnek Hazreti Muhammed' temasıyla Nevruz Parkı'nda Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi. Programa siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS) yetkilisi Münir Said de katıldı.

DİYARBAKIR'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 'En Güzel Örnek Hazreti Muhammed' temasıyla Nevruz Parkı'nda Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır'da, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 'En Güzel Örnek Hazreti Muhammed' temasıyla Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı'nda program düzenlendi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı programa, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS) yetkilisi Münir Said, Irak, İran, Suriye ve Lübnan'dan çeşitli katılımcılar ve çok sayıda kişi katıldı.

Program, Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça okunan ilahi ile duaların ardından sona erdi.