Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Annesi Vefat Etti
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş'ın vefat ettiği duyuruldu. Cenaze yarın Ordu'da defnedilecek.
DİYANET İşleri Basın Bürosu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş'ın vefat ettiğini duyurdu.
Başkanlığın Basın Bürosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıymetli valideleri Binnaz Erbaş vefat etmiştir. Cenazesi 15 Kasım Çarşamba günü (yarın) İkindi namazına müteakiben Ordu Akyazı Uhud Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde defnedilecektir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya