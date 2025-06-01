Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'ya Taziye Mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'nın Nijer eyaletinin Mokwa bölgesinde gerçekleşen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Nijerya'nın Nijer eyaletinin Mokwa bölgesinde sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından ve tahribattan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.