Dışişleri Bakanlığı: İsrail ile İran ateşkese tam riayet etmeli

Dışişleri Bakanlığı: İsrail ile İran ateşkese tam riayet etmeli
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İsrail ile İran arasındaki ateşkese Türkiye'den ilk yorum geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail ile İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz, taraflar ateşkese tam riayet etmeli" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İran ve İsrail arasındaki ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması konusunda mutabakata varıldığına dair haberleri memnuniyetle karşılıyoruz. Taraflar, ateşkese tam riayet etmeli. Gelişmeleri yakından izliyoruz" denildi.

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE'DEN TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNE DAİR DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisinin Avrupa ile entegre hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayisiyle Avrupa ve NATO savunmasında önemli bir rol oynadığının altını çizen Rutte, bu rolün güçlenmesi gerektiği mesajını verdi.

Türk savunma sanayisinin müttefiklerle yakın bağlantıda olması gerektiğini belirten Rutte "NATO'da bariyer konulmasına izin vermeyelim. Bu, fayda sağlamaz" dedi .

NATO Genel Sekreteri, "Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

bu Iran lılara hıc guvenılmez Şehzade Bayezid ve çocukları onlar sayesınde öldürüldü satılar Şehzade Bayezid ı

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Haber YorumlarıHalkınsesi:

yerin altına şehirler inşaa etmeliyiz saldırılardan korunmak için

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Haber YorumlarıMehmet:

bizimkiler ip tv gibi :) ateşkes için öğlenden sonra ateşkes hakkında yorum yaptı, sabah ateşkes bozuldu bizimkilerin istihbaratı geç bildirim yapıyor sanırım

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

evet yapmak lazım buldum kınadık 6 derece -)))

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