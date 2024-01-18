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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan ve İran mevkidaşlarıyla görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Jalil Abbas Jilani ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşerek bölgede yeni sorunların yaşanmaması gerektiğine dikkat çekti.

Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Jalil Abbas Jilani ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Jalil Abbas Jilani ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde bölgede yeni sorunlar yaşanmaması gerektiğine dikkati çekti. Fidan'ın her iki tarafa da itidal çağrısında bulunduğu belirtildi. Görüşmede Bakan Jilani ve Bakan Abdullahiyan'ın Fidan'a, kendilerinin de gerilimin tırmanmasını istemediklerini ifade ettikleri öğrenildi.

Konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan ayrı bir açıklamada gelişmelerden endişe duyulduğu belirterek "Sorunların, BM Şartı başta olmak üzere, uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde dostluk ve kardeşlik anlayışıyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Tüm meselelerin bölgesel güvenliği ve istikrarı daha fazla tehdit etmeden diyalog ve işbirliği yoluyla çözümlenmesini temenni ediyoruz. Dost ve kardeş İran, Irak ve Pakistan'a itidal ve sağduyuyla suhuletin sağlanması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü konusunda bölge ülkeleriyle deneyimlerini paylaşmaya ve katkı sunmaya hazırdır" denilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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