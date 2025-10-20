Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lüksemburg'da Romanya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve Avrupa Birliği meselelerini görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya