Bakan Fidan, Norveçli mevkidaşı Eide ile görüştü
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze, Ukrayna ve Sudan konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23'üncü Doha Forumu kapsamında, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede, Gazze'deki durum, Ukrayna'daki gelişmeler ve Sudan'daki iç savaşın ele alındığını bildirdi.

