Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a ziyaret gerçekleştirecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgedeki diplomatik temasları kapsamında bugün Katar'a gidecek. Bakan Fidan'ın ziyareti çerçevesinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Fidan, temasları kapsamında ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya gelecek. İki bakanın gerçekleştireceği görüşmenin ardından, saat 17.00 sıralarında ortak bir basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

Bakan Fidan, dün de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti. Fidan, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı ve Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısına katılmıştı.

