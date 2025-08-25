Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de Iraklı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de Iraklı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
