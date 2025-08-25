Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de Cibuti Dışişleri Bakanı ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ile görüştü.

