Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de Cibuti Dışişleri Bakanı ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için gittiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Cibuti Dışişleri Bakanı Abdoulkader Houssein Omar ile görüştü.
