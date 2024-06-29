Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile görüştü.