Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN Toplantısında İkili Görüşmelerde Bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya'da gerçekleşen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Malezya'da ikili görüşmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58'inci Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Malezya'da, Laos Dışişleri Bakanı Thongsavanh Phomvihane, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan, Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Erywan Yusof ve Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkachenko ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya