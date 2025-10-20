Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB Komiseri ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da AB Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı marjında Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile Lüksemburg'da görüştü.