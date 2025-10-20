Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB Komiseri ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı marjında Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos ile Lüksemburg'da görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya