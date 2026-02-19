Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız

Dışişleri Bakanı Fidan: Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, " Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da bir araya gelen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılan Fidan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının altını çizerek, "İki yıl süren büyük acılar sonrasında, ABD Başkanı Trump'ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze'de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bölgede hızlı, koordineli ve etkili bir müdahalenin gerekli olduğunu vurgulayan Fidan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin güvenliği, istikrarı ve toparlanması konusunda tam kararlılığını sürdürmektedir. Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker göndermeye hazırız. Sayın Başkan, Türkiye, barışın sağlanması ve kalıcı hale getirilmesi yönündeki çabalarınızı desteklemeye devam edecektir. Bu barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. Bölgedeki tüm halkların yararı ve bu hedefe ulaşmak için çalışalım" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu

Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu! İşte konuşlanacakları yer
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu

Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber

Taraftarı kahreden haber
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret
Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu

Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! Binlerce kişi işsiz kalacak
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu