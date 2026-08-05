Dışişleri Bakanı Fidan, Amman'da Kudüs Konulu Bakanlar Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısına katıldı. Toplantıda, Kudüs'ün statüsü ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Fidan'ın katılımı, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteği ve bölgesel işbirliğine verdiği önemi gösteriyor.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Amman'da Kudüs konulu bakanlar toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısına katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı