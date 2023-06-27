Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Bakan Fidan, zirve kapsamında katılımcılara hitapta bulunması ve bazı ikili temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.

- Dışişleri Bakanı Fidan, GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı

PODGORICA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Karadağ'da resmi temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Dönem Başkanlığı'nda Podgoritsa'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic tarafından karşılanan Bakan Fidan, toplantı öncesi üst düzey temsilcilerle aile fotoğrafı çektirdi. Fidan, daha sonra toplantı alanına giriş yaptı.

Bakan Fidan toplantı GDAÜ'nün bölgenin sorunlarına çözüm bulmadaki vazgeçilmez rolü ile Balkanlar'da barış, refah ve istikrarı sağlayacak tüm girişimlerin desteklendiğini vurguladı.

Bakan Fidan'ın zirve kapsamında katılımcılara hitapta bulunması ve bazı ikili temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.