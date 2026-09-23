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Dışişleri Bakanı Fidan, BM'de Suriye ve Suudi Arabistan'la üçlü toplantı düzenledi

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Dışişleri Bakanı Fidan, BM'de Suriye ve Suudi Arabistan'la üçlü toplantı düzenledi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Dün gerçekleşen toplantı, üç ülkenin dışişleri bakanlarını BM marjında bir araya getirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Suriye- Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında dün Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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