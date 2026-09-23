Dışişleri Bakanı Fidan, BM'de Suriye ve Suudi Arabistan'la üçlü toplantı düzenledi

Dışişleri Bakanı Fidan, BM'de Suriye ve Suudi Arabistan'la üçlü toplantı düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı. Dün gerçekleşen toplantı, üç ülkenin dışişleri bakanlarını BM marjında bir araya getirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Suriye- Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında dün Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı