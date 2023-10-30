Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail ve Filistin'deki gelişmeleri ele aldı. Bakan Fidan, görüşmede Gazze'deki halkın ayrım yapılmaksızın topyekun hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! Kırmızı çizgisini yineledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ve NATO'nun genişleme süreci hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANA GÜNDEM GAZZE OLDU

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesi, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik çabalar, insani yardım koridoru oluşturmanın aciliyeti ve NATO'nun genişleme süreci ele alındı.

"AYRIM YAPILAMAZ"

Bakan Fidan, görüşmede, Gazze'deki halkın ayrım yapılmaksızın topyekun hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu da vurguladı.