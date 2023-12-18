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Dışişleri'nden, AB ile vize kriziyle ilgili heyecanlandıran açıklama: Bazı ilerlemeler kaydedildi

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Mehmet Kemal Bozay, 2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlanacağını söyledi. Bozay, "Halihazırda bazı ilerlemeler kaydedildi. Mesela 3-4 haftayken bazı yerlerde 2 haftaya düşürdüler başvuru ve randevu süreçlerini" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye-AB ilişkilerine dair AB Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından hazırlanan Ortak Bildirimin, ikili ilişkilerde önemli bir ilk adım olacağını belirtti. Bozay, "Borrel raporundaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesi Türkiye AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacaktır. Tüm AB kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesini bekliyoruz" denildi.

"VİZE BAŞVURU SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASINDA İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bozay, iş insanları, akademisyenler, öğrenciler, sanatçılar ve medya mensupları gibi grupların vize başvurularında kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir sisteme gidebilmek için hem AB'yle hem AB üyesi ülkelerle ikili ve çoklu düzeyde görüşmeler yapıldığına dikkati çekti. 2024'te vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması beklentilerinin bulunduğunu vurgulayan Bozay, "Büyük ihtimalle de bu olacak zira halihazırda bazı ilerlemeler kaydedildi. Mesela 3-4 haftayken bazı yerlerde 2 haftaya düşürdüler başvuru ve randevu süreçlerini." dedi.

"CUMHURBAŞKANI'MIZIN ÇAĞRISI ETKİLİ OLDU"

Bozay, "Borrell raporunu biz de not ettik. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik bir durum tespiti yapma aşamasında ve raporda bu önerilerle gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Vilnius'taki Avrupa Birliği'yle ilişkilerin canlandırılması yolundaki çağrısı da etkili olmuştur." diye konuştu. Rapordaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesinin Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacağına dikkati çeken Bozay, tüm AB kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesinin beklendiğine işaret etti.

Bozay, Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda AB tarafına, başta Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere gerek bakan düzeyindeki temaslarda gerek teknik heyetler olarak beklentilerin dile getirildiğini belirterek "Bu konuda teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını, bunun için de (AB) Komisyon'a yetki verilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Dünya

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