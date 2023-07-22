Üye Girişi
Haberler

Dikkatsiz sürücü yerde uyuyan kadınların üzerinden geçti

Dünya Haberleri

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen görüntüde dikkat sürücünün yerde uyuyan iki kadının üzerinden geçtiği anlar yer alıyor. Şans eseri kadınlara bir şey olmazken sürücünün şaşkınlığı dikkatlerden kaçmadı.

Gün geçmiyor ki sosyal medyada ilginç olarak nitelendirebileceğimiz görüntülere bir yenisi eklenmesin. Son görüntünün kahramanı ise yerde yatan kadınlar ve onların üzerinden geçen dikkatsiz sürücü oldu.

Görüntülerde kadınların yere serdikleri muşambanın üzerinde uyudukları görülüyor. O esnada gelen dikkatsiz bir sürücü, uyuyan kadınların kafalarının üzerinden geçti. Şans eseri kadınlara bir şey olmazken sürücü olayın şokunu atlattıktan sonra araçtan inerek kadınların sağlık durumlarını kontrol etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

3. Sayfa Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title