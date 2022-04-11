DHA ve İDA işbirliği anlaşması imzaladı

Bilgi alışverişi amacıyla işbirliğinin başlatıldığı Trend Haber Ajansı'nın Bakü'deki merkezinde yapılan törende konuşan Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayılova Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve First Lady Mehriban Aliyeva'nın Azerbaycan medyasını geliştirme çabaları sonucunda Azerbaycan medyasının gerçek anlamda büyük bir gelişme aşamasına girdiğini vurguladı.

İşbirliği sözleşmesi, Trend Genel Müdür Yardımcısı Rufiz Hafızoğlu ile Demirören Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Ovacık tarafından imzalandı.