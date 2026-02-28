Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

ABD ve İsrail'in eş zamanlı saldırılarına İran askeri üsleri hedef alarak yanıt verdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine saldırılar düzenledi.

İRAN, ABD ÜSLERİNİ VURDU

Saldırılara ilişkin İran Devrim Muhafızları'ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suçlu Amerika ve barbar Siyonist rejim, bu sabah İran'a yaptıkları saldırıyla güçten başka bir dilden anlamadıklarını bir kez daha göstermişlerdir.

"14 ÜSSÜ HEDEF ALDIK, YÜZLERCE ABD ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Vahşi doğalarını tüm dünyaya kanıtlayarak masum insanlarımızı ve öğrencilerimizi kana buladılar. Bölgedeki 14 önemli Amerikan askeri üssünü yıldırım operasyonlarıyla hedef almış; yüzlerce saldırgan Amerikan ve rejim gücünü etkisiz hale getirmiştir.

Şunu hatırlatmak gerekir ki; Silahlı Kuvvetlerin kararlı ve güçlü operasyonları, eskisinden daha şiddetli ve kapsamlı bir şekilde devam edecektir."