Devrilen vincin altında kalan 16 kişi öldü! Çok sayıda kişi enkaz altında

Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki Samruddhi Expressway inşaatında bir vinç çöktü ve 16 kişi hayatını kaybetti. Kazanın dün gece meydana geldiği ve çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu belirtildi. 701 km'lik köprü projesi Mumbai ve Nagpur'u birbirine bağlamaktadır. Polis, itfaiye ve Hindistan Ulusal Felaket Müdahale Gücü olay yerine sevk edildi. Enkaz altında daha fazla kişinin bulunabileceği tahmin ediliyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.