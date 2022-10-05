Devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! İsveç'teki skandal sonrası Türkiye harekete geçti
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NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te skandalların ardı arkası kesilmiyor. Sokaklarda teröristlerin cirit atmasının ardından, devlet televizyonuna çıkardıkları PKK sempatizanı Kadir Meral, yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti. Yaşanan hadsiz olayın ardından Dışişleri'ne çağrılan İsveç Büyükelçisi'ne hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
NATO'ya girmek için Türkiye'nin tüm taleplerini kabul eden İsveç'te devlet televizyonu SVT skandal bir yayına imza attı. Kanalın bir programına katılan PKK sempatizanı Kadir Meral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırdı.
Meral, "Erdoğan, sen kendini yeni dönemin sultanı sanıyorsun, İsveç'ten rejim muhalifleri ve aktivistleri istiyorsun. Bunları sana ters geldiği için istiyorsun" dedi. Bunun yanı sıra konuşmanın sonunda da "Yaşasın demokrasi" sloganları atıldı.
Türkiye, SVT'nin skandal yayını sonrası harekete geçti. İsveç'in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
İsveç Büyükelçisi Herrström'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik (devlet televizyonundaki) hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.