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Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100'den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı

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Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Intelink platformunda cinsel içerikli mesajlar paylaştıkları ve cinsiyet değiştirme ameliyatı gibi konuları tartıştıkları iddia edilen 100'den fazla istihbarat görevlisi, Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard tarafından işten çıkarıldı. İddialar, muhafazakâr aktivist Christopher Rufo tarafından gündeme getirildi.

Trump'ın ulusal istihbarat direktörü Tulsi Gabbard, devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar gönderdikleri iddiasıyla 100'den fazla istihbarat görevlisini işten çıkardı.

Görevliler, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) "Intelink" platformunda cinsel içerikli mesajlar paylaşmak ve cinsiyet değiştirme ameliyatı gibi konuları tartışmakla suçlanıyor. İddialar ilk olarak muhafazakâr aktivist Christopher Rufo tarafından ortaya atıldı ve daha sonra The New York Times tarafından haberleştirildi.

Fox News'e konuşan Gabbard, bu durumu "güvenin ciddi şekilde ihlali" olarak nitelendirdi ve görevlilerin platformu kullanırken pervasız davrandıklarını belirtti. "Temizlik yapmak" ve "yolsuzluğu kökünden kazımak" sözü veren Gabbard, bu adımların devlet kurumlarına olan güveni yeniden sağlayacağını ve kurumların siyasallaştırılmasına son vereceğini açıkladı.

Gabbard'ın sözcüsü Alexa Henning, sohbet odalarına katılan görevlilerin tespit edilmesi için tüm istihbarat kurumlarına bir bildiri gönderildiğini duyurdu. Bu kişilerin güvenlik izinleri iptal edilecek ve işten çıkarılacak. Cevap için son tarih Cuma günü olarak belirlendi.

NSA ise yaptığı açıklamada, "İstihbarat Topluluğu personeli tarafından yapılan uygunsuz tartışmaları gösterdiği anlaşılan gönderilerin farkındayız. İstihbarat Topluluğu işbirliği platformları, görev sonuçlarını ilerletmek için tasarlanmıştır" ifadelerini kullandı ve soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.

Daha önce Demokrat Parti'den Hawaii milletvekili olan Gabbard, 2022'de partisinden ayrılmış ve kısa süre önce Trump'ı destekleme kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde 52'ye karşı 48 oyla Senato'dan onay aldı.

Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100'den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı

Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100'den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı
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