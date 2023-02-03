Deveden korkunç intikam! Kendisine yumruk atan sahibini böyle öldürdü

Rusya'da kaydedilen bir güvenlik kamerası görüntüsü kan dondurdu. Görüntülerde bir kişi, sahibi olduğu deveye yumruk atıyor. O anda öfkelenen deve de kendisine yumruk atan sahibini kafasına basarak öldürüyor.

Rusya'nın Sibirya kentinde kan donduran bir olay yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir çocuk kampında 51 yaşındaki Yury isimli adam, devesine yumruk attı. Sinirlenen deve, önce kafası ile sahibini yere düşürdü. Ağzı ile tutarak adamı kaldıran deve, etrafında çevirdikten sonra yere fırlattı.

YERE FIRLATIP DEFALARCA KAFASINA BASTI

Öfkeden gözü dönen deve, durmak bilmedi. Yere fırlattığı adamın kafasına defalarca bastı. Ağır yaralanan adamı, olay yerinden aracıyla geçen bir sürücü kurtardı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde kalan ve ağır beyin travması yaşayan Yury, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARLA OYNAYAN SAKİN BİR DEVEYMİŞ

Olaydan önce devenin herhangi anormal bir davranışının olmadığını hatta çocuklar ile oynadığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı