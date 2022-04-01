Dev zirve saat 16.00'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e "Zelenski ile görüşme" teklifini iletecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlanması adına diplomatik adımlarını sürdürüyor. Önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşen ve "Putin'le bir araya gelmesi" konusunda teklifte bulunan Erdoğan, bugün aynı teklifi Putin'e yapacak. Görüşmenin saat 16.00'da başlaması bekleniyor.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta arabulucu görevi üstlenen Türkiye, bu kapsamdaki çalışmalarına hızla devam ediyor. İki ülke temsilcilerinin İstanbul Dolmabahçe'de bir araya geldiği toplantı sonrasında Putin ve Zelenski'nin görüşme ihtimali güçlenmişti.
İki ülke temsilcilerinin de bu yönde açıklamalarda bulunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun görüşme trafiğine girmesi dikkat çekti. Erdoğan, dün akşam Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda konuştu. Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yaptıkları toplantı değerlendirildi. Görüşmede Erdoğan, Putin-Zelenski zirvesi için ev sahipliği yapma önerisini yineledi.
Görüşmede, Zelenski'nin Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine ev sahipliği yaptığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün cuma namazı çıkışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'ye yaptığı "Putin'le görüşme" teklifinden olumlu dönüş aldığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Zelenski'ye yaptığı teklifi, bugün de Putin'e yapacağı öğrenildi. Saat 16.00'da başlayacak görüşmede bölgede yaşanan son gelişmelerin ve İstanbul zirvesinin konuşulması bekleniyor. Ayrıca Erdoğan, Putin'e "Zelenski ile görüşme" teklifini iletecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün yaptığı açıklamada Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Barışa giden bir ateşkesin temsil edilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "İstanbul'da anlamlı bir ilerleme var, bunun devam etmesi gerekiyor, sonuçlanması gerekiyor. Temaslarımıza ara vermeden her düzeyde devam ediyoruz. Bir taraftan biz müzakere heyetleri ile görüşüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderler ile görüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Barışa giden bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor" dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da yaptığı açıklamada Türkiye'nin çabaları hakkında önemli ifadeler kullandı. Kuleba, "Türkiye görüşme organize ederse memnun oluruz" ifadelerini kullandı.
Kremlin tarafından da Erdoğan - Putin görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. İki liderin telefon görüşmesi gerçekleştireceği belirtildi.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022