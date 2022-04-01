Dev zirve saat 16.00'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e 'Zelenski ile görüşme' teklifini iletecek

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta arabulucu görevi üstlenen Türkiye, bu kapsamdaki çalışmalarına hızla devam ediyor. İki ülke temsilcilerinin İstanbul Dolmabahçe'de bir araya geldiği toplantı sonrasında Putin ve Zelenski'nin görüşme ihtimali güçlenmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YOĞUN TRAFİK

İki ülke temsilcilerinin de bu yönde açıklamalarda bulunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun görüşme trafiğine girmesi dikkat çekti. Erdoğan, dün akşam Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda konuştu. Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yaptıkları toplantı değerlendirildi. Görüşmede Erdoğan, Putin-Zelenski zirvesi için ev sahipliği yapma önerisini yineledi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Görüşmede, Zelenski'nin Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine ev sahipliği yaptığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ZELENSKİ OLUMLU BAKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün cuma namazı çıkışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'ye yaptığı "Putin'le görüşme" teklifinden olumlu dönüş aldığını dile getirdi.

AYNI TEKLİFİ PUTİN'E YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Zelenski'ye yaptığı teklifi, bugün de Putin'e yapacağı öğrenildi. Saat 16.00'da başlayacak görüşmede bölgede yaşanan son gelişmelerin ve İstanbul zirvesinin konuşulması bekleniyor. Ayrıca Erdoğan, Putin'e "Zelenski ile görüşme" teklifini iletecek.

ÇAVUŞOĞLU DA GÖRÜŞMEYİ DUYURDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün yaptığı açıklamada Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Barışa giden bir ateşkesin temsil edilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "İstanbul'da anlamlı bir ilerleme var, bunun devam etmesi gerekiyor, sonuçlanması gerekiyor. Temaslarımıza ara vermeden her düzeyde devam ediyoruz. Bir taraftan biz müzakere heyetleri ile görüşüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız liderler ile görüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Barışa giden bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor" dedi.

KULEBA: TÜRKİYE'NİN GÖRÜŞME AYARLAMASI MEMNUNİYET VERİCİ OLUR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da yaptığı açıklamada Türkiye'nin çabaları hakkında önemli ifadeler kullandı. Kuleba, "Türkiye görüşme organize ederse memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

KREMLİN DE GÖRÜŞMEYİ DUYURDU

Kremlin tarafından da Erdoğan - Putin görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. İki liderin telefon görüşmesi gerçekleştireceği belirtildi.