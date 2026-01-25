Dev yanardağı durmuyor: 6 saat boyunca lav püskürttü

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea Yanardağı, yeniden faaliyete geçerek dünyanın en aktif volkanlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Son bir yıl içinde 39'uncu kez patlayan yanardağda, yüzlerce metreyi aşan lav sütunları ve yoğun gaz-kül bulutları oluştu. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), patlamaya ait görüntülerin uzaydan bile net şekilde izlenebildiğini açıkladı.

LAV SÜTUNLARI 430 METREYİ AŞTI

Kilauea, yanardağın yaklaşık bir yıl önce başlayan aktif döneminin yıl dönümünde yeniden harekete geçti. . Bu son olay, bölgede kayda geçen 39'uncu volkanik faaliyet oldu.

USGS verilerine göre patlama sırasında yanardağın kuzey ve güney bacalarından gökyüzüne 430 metreyi aşan lav sütunları yükseldi. Paylaşılan görüntülerde, ardı ardına gerçekleşen patlamalar ve güçlü lav akışları net şekilde görüldü.

KÜLLER GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Yetkililerin değerlendirmesine göre patlama sırasında açığa çıkan gaz ve kül bulutları, rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Alçak seviyedeki gaz yoğunluğu adanın güney kesimlerine sürüklendi.

Yaklaşık 6 bin metreye ulaşan kül bulutlarının ise güneydoğu yönünde taşındığı bildirildi. Hawaii Volkanları Milli Parkı da kapatıldı.

YAKLAŞIK 6 SAAT SÜRDÜ

Volkanik faaliyet, yaklaşık altı saat boyunca etkili oldu ve 02.13 itibarıyla sona erdi. Yetkililer, Hawaii Adası genelinde olası yeni hareketliliklere karşı izleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.