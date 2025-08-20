Dev markette satılan karides markası toplatılıyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 13 eyaletteki Walmart mağazalarında satılan bir karides markasının piyasadan çekilmesi talimatını verdi. Ürünlerde tespit edilen radyoaktif Sezyum-137 izotopunun kanser riskini artırabileceği uyarısında bulunan FDA, karideslerin Endonezyalı bir firmadan tedarik edildiğini de açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, radyoaktif kirlenme endişesiyle halka Walmart'da satılan bir karides markasını yememeleri konusunda uyarıda bulundu.

RADYOAKTİF KİRLENME TESPİT EDİLDİ

Fda yaptığı açıklamada, yetkililerin ABD'ye girmeyen bir sevkiyatta radyoaktif Sezyum-137 tespit etmesinin ardından, kurumun Walmart'a Endonezya'dan temin edilen üç parti çiğ dondurulmuş karidesi piyasadan çekmesini emrettiğini belirtti.

KANSER RİSKİNİ ARTIRABİLİR

FDA, düşük dozlara tekrar tekrar maruz kalınması durumunda bu izotopun kanser riskini artırabileceğini, ancak tespit edilen seviyelerin akut risk oluşturacak kadar yüksek olmadığını belirtti.

13 EYALETTEKİ MAĞAZALARDA SATILIYOR

FDA, Great Value markalı karidesin Endonezyalı bir firma olan PT Bahari Makmur Sejati'den tedarik edildiğini açıkladı. Ürünleri, Florida, Teksas ve Pensilvanya da dahil olmak üzere 13 eyaletteki Walmart mağazalarında satılıyor. Ne Walmart ne de Bahari Makmur Sejati yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

