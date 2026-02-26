Haberler

Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti

Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti Haber Videosunu İzle
Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Sahra'nın Boujdour kentinde devasa boyutlardaki çekirgeler otoyolu istila ederek araçlara çarptı. Gökyüzünü kaplayan dev istila, sosyal medyada "kıyamet alameti" yorumlarına neden oldu.

  • Dev çekirge sürüleri Batı Sahra'nın Boujdour kentinde bir otoyolu tamamen kapladı.
  • Çekirge sürüleri hareket halindeki araçlara çarptı.
  • Çekirgelerin yoğunluğu ve etkisi korkutucu bir biçimde arttı.

Afrika'nın batı sahilleri dev çekirge sürüleri tarafından istila edildi.

KIYAMET ALAMETİ GİBİ

Fas egemenliği altında bulunan Batı Sahra'nın Boujdour kentinden gelen görüntüler adeta kıyamet alameti gibi. Görüntülerde, devasa çekirge sürülerinin bir otoyolu tamamen kapladığı ve hareket halinde bulunan araçlara çarptığı görüldü.

Kıymet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti

Görüntünün sonunda ise çekirgelerin yoğunluğu ve etkisinin korkutucu bir biçimde artığı fark edildi. Sosyal medyada hızla yayılan o anlar, dünyanın farklı noktalarındaki kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Mucizenin ta kendisi! 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı

Mucizenin ta kendisi! 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Hobi olarak başladılar, 4 koyup 600 aldılar

Hobi olarak başladılar, 4 koyup 600 aldılar! Hem de sadece 6 yılda