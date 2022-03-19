Dev ayının, domuz yuvasına baskını sırasında kimsenin beklemediği olay yaşandı - Haberler

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Dev ayının, domuz yuvasına baskını sırasında kimsenin beklemediği olay yaşandı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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ABD'nin Connecticut eyaletinde domuzların yuvasına baskın yapan bir ayı, beklemediği direnişle karşılaşmasının ardından yuvadan kaçmak zorunda kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinde ilginç bir olay yaşandı. Doğadaki üstünlükleriyle tanınan ayılardan biri, domuzların yuvasına baskın yaptı. Ayının, domuzları kısa sürede alt edeceği düşünülürken, meydana gelen olay herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı.

GELDİĞİ GİBİ GERİ KAÇTI

Yuvaya girdiği sırada hırçın domuzların tepkisiyle karşılaşan dev ayı, karşısındaki domuzlara diş geçiremedi. Domuzların büyük mücadelesiyle karşılaşan ayı, yuvanın içinde bir süre kaçtıktan sonra çareyi dışarı çıkmakta buldu. Ayının domuzlardan kaçtığı anlar da saniye saniye kameralara yansıdı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ayı Saldırısı, Yaşam, Dünya, Haberler

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