Depremin vurduğu Hatay'da iş makinesiyle yıkılan 2 binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay'da ekipler, gece ve gündüz meftunu ayırmaksızın ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Antakya ilçesinde iş makinesiyle yıkımı gerçekleştirilen 2 binanın yerle bir olma anı cep telefonuyla görüntülendi. Yıkımlarda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.