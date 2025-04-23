İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında

Depreme canlı yayında yakalandılar

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İstanbul, Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Ardından 6.2 ve 4.4 büyüklüklerinde iki deprem daha yaşandı. Depremler çevre illerde de hissedildi. Şiddetli sarsıntıya yakalanan program sunucuları ve konukları, depremi canlı yayında yaşadılar.

İstanbul'da Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2 ve 4.4 büyüklüklerinde 2 deprem daha meydana geldi. Depremler çevre illerde de hissedildi.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedilirken, şiddetli sarsıntıyı canlı yayında yakalanan program sunucuları ve konukları depremi canlı yayında yaşadı.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Depreme canlı yayında yakalandılar
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

inanılmaz çok soğuk kanlı spiker

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Son teknoloji ile yapılmış yeni binada böyle konuşmak tabii kolay

Yorum Beğen26
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Haber YorumlarıOktay Gül:

Helal olsun sunucuya?? İnancıyla ve metaneti ile örnek bir davranış ??

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ölecekle olacağa çare yok hayır ve şer Allahtandır hiç bir şey yapmadan Allah korusun demekle olmaz her zaman tedbiri alıp takdiri yaratana bırakacaksın depremin yeri zamanı saati dakikası hiç belli değildir bunu tespit eden yöntem yok eğer telaşlandıysanız dışarı açık alana çıkıp rahatlayana kadar dolaşın oturduğunuz binanın güvenli olmadığını düşünüyorsanız orada durmanın alemi yok derhal orayı terk edin soğukkanlı ve tedbirli olun benim gibi televizyonun karşısına geçip çay demleyip içmeyin

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