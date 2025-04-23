Depreme canlı yayında yakalandılar

İstanbul'da Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2 ve 4.4 büyüklüklerinde 2 deprem daha meydana geldi. Depremler çevre illerde de hissedildi.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedilirken, şiddetli sarsıntıyı canlı yayında yakalanan program sunucuları ve konukları depremi canlı yayında yaşadı.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.