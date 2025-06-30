Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı

Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı
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Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Cabarita Plajı'nda 16 yaşındaki bir genç, köpekbalığı saldırısına uğradı. Cesur bir kişi, genci kurtarmak için suya girerek köpekbalığına yumruk attı. Sahildekiler hemen yardıma koştu ve genç, kısa süre içinde helikopterle hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından plaj yetkilileri, ikinci bir uyarıya kadar plajın halka kapalı kalacağını duyurdu.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Cabarita Plajı'nda 16 yaşındaki bir genç köpekbalığı saldırısına uğradı. Olay anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pazar günü meydana gelen olayda, genç denizdeyken köpekbalığı tarafından saldırıya uğradı. Sağ kolu, bileği ve bacağı ciddi şekilde yaralandı. Sahildekiler hemen yardıma koştu, ancak köpekbalığı hâlâ suyun içinde dolanıyordu.

O anlarda cesur bir kişi, genci kurtarmak için suya girerek köpekbalığına yumruk attı. Diğer plajdakiler panikle sahilden uzaklaşırken, kurtarma görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Genci kıyıya çıkarmak için sörf tahtası sedye gibi kullanıldı. Daha sonra otoparka götürülen yaralıya, orada bulunan iki off-duty (görevde olmayan) sağlık görevlisi turnike uygulayarak kanamayı durdurdu.

Genç, kısa süre içinde helikopterle Gold Coast Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddi ama stabil olduğu belirtildi.

Olayın ardından konuşan sağlık görevlisi Ben Mumford, "Orada bulunan birkaç cesur kişi gerçekten büyük iş başardı. İki sağlık görevlisi de ilk müdahaleyi yaptı, biz gelene kadar zaman kazandırdılar," dedi.

Köpekbalığını bulmak için havadan arama çalışması başlatıldı ancak sonuç alınamadı. Hangi tür köpekbalığının saldırdığı henüz belirlenemedi. Ancak yetkililer, aynı plajda üç gün önce bir kaplan köpekbalığına izleme cihazı taktıklarını açıkladı.

Plaj yetkilileri, ikinci bir uyarıya kadar Cabarita Plajı'nın halka kapalı kalacağını duyurdu.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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