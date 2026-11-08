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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mısır’ı ziyaret etti

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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mısır’ı ziyaret etti
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DENİZ Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ‘Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı’ kapsamında Kahire Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

DENİZ Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 'Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı' kapsamında Kahire Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mısır ev sahipliğinde, 4-9 Kasım 2026 tarihleri arasında icra edilen Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında Mısır'da bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 6 Kasım tarihinde Kahire Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Salih Mutlu Şen ile bir araya geldi. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 7 Kasım tarihinde de İskenderiye Deniz Üssü'nde Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmoud Adel Fawzy'a makam ziyareti icra ederek heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ayrıca İskenderiye Deniz Üssü'nde incelemelerde bulundu ve İskenderiye Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerimiz anısına çelenk sundu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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