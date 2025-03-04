Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde gizemli hastalık: 60 kişi hayatını kaybetti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeybatı bölgesinde Ocak ayında başlayan gizemli bir hastalık nedeniyle şimdiye kadar 60 kişi hayatını kaybetti. Binlerce vakanın görüldüğü salgın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil olarak araştırılıyor.

DSÖ acil durumlar direktörü Dr. Micheal Ryan, yaptığı açıklamada özellikle Bomate köyünde yaşanan ölümlerin ardında bir su zehirlenmesi olabileceğine dair güçlü şüpheler bulunduğunu belirtti. Köylerde görülen hastalık vakalarının %98'i ve ölümlerin %86'sı bu bölgede gerçekleşti.

"Olayın merkezinde bir tür zehirlenme vakası olduğu açık. Gerçek nedeni bulana kadar araştırmalarımızı sürdüreceğiz" diyen Dr. Ryan, zehirlenmenin kazara mı yoksa kasıtlı mı olduğu konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Hastalar sıtma için pozitif test vermelerine rağmen, bu hastalıkta görülmeyen bazı belirtiler de gösteriyor: boyun tutulması, burun kanaması, kusma ve ishal. DSÖ raporlarına göre salgın, birkaç çocuğun yarasa eti yedikten sonra 48 saat içinde ölmesiyle başladı. Çocuklar ölmeden önce Ebola veya Marburg virüslerindekine benzer kanamalı ateş belirtileri gösterdi.

Bölgenin ulaşımı zor coğrafi yapısı, tıbbi ekiplerin hastalara zamanında müdahale etmesini engelliyor. Bu nedenle birçok hasta yardım gelmeden hayatını kaybediyor.

DSÖ, su zehirlenmesinin yanı sıra menenjit veya kimyasal maddelere maruz kalma gibi diğer olasılıkları da araştırıyor. Uzmanlar, bölgede daha önce de benzer salgınların yaşandığını hatırlatarak, halk sağlığı önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguluyor.